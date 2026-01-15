Aydın Büyükşehir\'den Miraç Kandili hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde Aydınlı vatandaşlara helva hayrında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Miraç Kandili'nde vatandaşlara helva hayrında bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen helva hayrı Aydın'ın tüm ilçelerinde 18 farklı noktada binlerce vatandaşa ulaştırıldı. Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle; Miraç Kandilimiz mübarek olsun" dedi. Vatandaşlar da, helva hayrı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN