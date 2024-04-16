Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin İlk Toplantısı 18 Nisan\'da Gerçekleşecek

Yerel

Başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyelikleri için seçim yapılacak olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilk toplantısı 18 Nisan Perşembe günü gerçekleştirecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2024-2029 döneminin ilk toplantısını Perşembe günü yapacak. Güven tazeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlık edeceği ve Aydın'ın 17 ilçesinden 9'unun belediye başkanının Büyükşehir Meclisi'ne ilk kez katılacağı toplantıda; başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyelikleri için seçim yapılacak. Öte yandan toplantıda belediyenin 2023 yılına ilişkin faaliyet raporu da görüşülecek. - AYDIN