Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri Bayramda Ücretsiz

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı süresince 'sarı civciv'lerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak. Bayramların birlik ve beraberlik duygularını perçinlediğini ifade eden Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle vakit geçirebilmeleri için bizler bayramda da çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle buluşabilmeleri için bu bayramda da otobüslerimiz ücretsiz olacak hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden mutlu bayramlar dileriz" dedi.

Vatandaşların 'sarı civciv'lerin hareket saatlerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi. - AYDIN