Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Öncesi Camilerde Hijyen Çalışmaları Başlattı

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Yıl boyunca düzenli olarak il genelinde bulunan camilerde hijyen ve temizlik çalışmaları gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların ibadetlerini hijyenik şartlarda ve huzurlu bir şekilde yapabilmesi için temizlik çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan camileri Ramazan ayına hazırlıyor. Ekipler, camilerde bulunan tuvaletleri dezenfekte ediyor, camları temizliyor ve genel hijyen şartlarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özel temizlik ürünleri ile temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan çalışmalara tam not

Büyükşehir Belediyesi'nin camilerde düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik ve hijyen çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN