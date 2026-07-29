Aydın Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerini her gün yüzlerce vatandaşa ulaştırıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'a kazandırdığı Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri, ücretsiz sağlık hizmetlerini kentin dört bir yanındaki vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, ulaşım desteği de sağlayarak ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak tedavi talebinde bulunan Efeler ilçesinin Kızılcaköy ve Kenger mahalleleri, Karpuzlu ilçesinin Orta, Yeni ve Akçaabat mahalleleri, Nazilli ilçesinin Kestel, Gedikaltı ve Haydarlı mahalleleri, Koçarlı ilçesinin Yeni ve Boğaziçi mahalleleri ile Germencik ilçesinin Balatçık ve Selatin mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Efeler, Nazilli, Germencik ve Koçarlı'daki Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri'ne ulaştırıldı.

Alanında uzman hekimler tarafından muayene ve tedavileri gerçekleştirilen vatandaşlar, hem ücretsiz sağlık hizmetinden hem de sağlanan ulaşım desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.