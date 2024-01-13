Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Toplu Ulaşım Araçlarına Siyah Kurdele Astı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 asker için toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekat bölgesindengelen acı haberin ardından toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Çerçioğlu, "Her şartta vatanımızın korunmasında görev alan ve şehit olan kahraman askerlerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizin ailelerine ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" dedi.