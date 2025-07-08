Aydın Büyükşehir Belediyesi Yeni Araçlarını Tanıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet araçları filosuna kazandırdığı 24 yeni aracı Atatürk Kent Meydanı'nda sergiledi. Belediye'nin yeni aldığı araçları gören yaşlı amcalar bu sırada karşılarında gördükleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na "Sen bu halkın gönlüne girdin. Helal olsun sana" diyerek teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunmak amacıyla araç filosunu 24 yeni araçla güçlendirdi. Bu çerçevede Atatürk Kent Meydanı'nda sergilenen araçlar için tanıtım töreni gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanları ile birlikte törene katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meydanda sergilenen yeni araçlar vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenirken, yeni araçları gören yaşlı iki amca Özlem Çerçioğlu'nu karşılarında görünce, "Helal olsun, takdir ediyorum. Başka belediyeler şey alır, sen araba alıyorsun. Samimi söylüyorum, helal olsun. Sen bu halkın kalbine girdin. Sen bir annesin. Bu halkın artık kalbine girmişsin. Yolun açık olsun başkanım" sözleriyle Başkan Çerçoğlu'na teşekkür ettiler.

Kent Meydanı'ndaki yaşlı amcaların takdir ve sevgi sözleri karşısında tevazu gösteren Başkan Çerçioğlu, "Aydın halkının vergileri ile Aydın halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. İlçe belediye başkanlarımız da burada. Hizmetlerimiz artarak devam edecek" diye karşılık verdi. - AYDIN