Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri Söke'ye yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Güney yaka Mahallesi'nde çalışmalarına devam ederken, Kisir'de de faaliyetlerini sürdürüyor. Özbaşı Mahallesi'nde ise şarampol temizlik ve banket çalışması gerçekleştiriyorlar.

"Böyle bir hizmet teşekkür edilmeden geçilmez"

Yaşanan sel felaketinin ardından Güneyyaka'nın yolların tahrip olduğunu ifade eden Söke Güneyyaka Mahalle Muhtarı Ali Çıtak, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yolları yapacaklarının sözünü verdi. Zaten bugüne kadar ne talebimiz olduysa gerçekleştirildi. Şuanda da olduğu gibi yolumuz yapılmış durumda. Burada 7 kilometre yol yapıldı. Selin ardından burada yol diye bir şey kalmamıştı. Büyük bir çalışma sonucunda her şey baştan yapıldı. Böyle bir hizmet teşekkür edilmeden geçilmez. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Halk ister Özlem başkan yapar"

Kisir'de hızlı bir yol bakım onarım çalışması gerçekleştiğini ifade eden Kisir Mahalle Muhtarı Aydın İnegöl, "Onarım çalışmalarının yanı sıra mahallemizde temizlik çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca Kisir-Pamukçular arası yeniden asfalt serim çalışmaları yapılıyor o da bitmek üzere. Halk ister Özlem başkan yapar" dedi.

"Çalışmaları hemen başlattı"

Mahallesinin çiftçi bölgesi olduğunu kaydeden Özbaşı Mahalle Muhtarı Murat Özevk, "Bu yoldan büyük araçlar geçiyor. Kazaların yaşanmaması için talepte bulunduk. Özlem Başkanımızda bizi geri çevirmedi. Sağ olsun çalışmayı hemen başlattı. Şuan 6 kilometrelik bir alanda çalışma yapılıyor. Bu yüzden burası çiftçiler için çok önemli. Şuan yol kenarı temizlik çalışması yapılıyor. Ardından asfaltımız yeniden atılacak. Bu yol yapımı ile muhtemel tüm kazalar önlenmiş olacak. Özlem başkamızın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz" diye konuştu. - AYDIN