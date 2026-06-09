Büyükşehir meclisi Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Büyükşehir meclisi Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi

Büyükşehir meclisi Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi
09.06.2026 14:00  Güncelleme: 14:02
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Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında, CHP'li Yasemin Gürsel'in istifasıyla boşalan divan katipliği için yapılan seçimde CHP adayı İrem Gürsoy, 42 oyla göreve getirildi. AK Parti adayı Ayşe Kervan 29 oy aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı gerçekleştirilirken, CHP'li Yasemin Gürsel'in istifasının ardından boş kalan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi divan katipliği için yapılan seçimde CHP'nin adayı İrem Gürsoy göreve getirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ilk oturumu Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 9'u ek gündem olmak üzere toplam 28 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise geçtiğimiz günlerde istifa eden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Yasemin Gürsel'in istifasının ardından boşalan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi divan katibinin seçimi oldu. CHP'li Büyükşehir ve Söke Belediye Meclis Üyesi Yasemin Gürsel'in görevlerinden istifası meclis üyelerinin bilgisine sunulurken, boşalan görevler için seçim yapıldı. Divan katipliği için AK Parti Grubu Ayşe Kervan'ın ismini meclise sunarken, CHP Grubu da İrem Gürsoy'u aday gösterdi. Yapılan gizli oylama sonrasında CHP'nin adayı İrem Gürsoy 42 oy alırken, AK Parti'nin adayı Ayşe Kervan ise 29 oyda kaldı. Sonuca göre divan katipliği görevine İrem Gürsoy seçildi. Ayrıca CHP Grubu'nun önergesiyle yapılan seçimde İrem Gürsoy, Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyonu üyeliğine de getirildi.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mecliste diğer gündem maddelerinin de görüşülmesinin ardından Başkan Vekili Mersin, 11 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir meclisi Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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