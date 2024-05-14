Aydın'da '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlamaları - Son Dakika
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Aydın'da '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlamaları

Aydın\'da \'14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü\' kutlamaları

Aydın'ın Efeler ilçesinde '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' dolayısıyla Aydın Valiliği önünde tören düzenlendi. Efeler Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çiftçilerin tarımsal üretimdeki kritik rolüne vurgu yapılırken, çiftçilere sahip çıkılması gerektiği belirtildi.

14.05.2024 11:28
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Aydın'da '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlamaları dolayısıyla Efeler Ziraat Odası Başkanlığı Atatürk anıtına çelenk sundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' dolayısıyla Aydın Valiliği önünde tören düzenlendi. Efeler Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Efeler Ziraat Odası ikinci başkanı Ahmet Korkmaz çiftçilerin tarımsal üretimdeki kritik rolüne vurgu yaparak ülke ekonomisine katkılarını ve fedakarlıklarını takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Korkmaz, Aydın'ın tarım ve ziraat alanındaki önemine dikkat çekerek, çiftçilerin toplumun temel direği olduğunu ve verdikleri emekle ülkenin gıda ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayarak, "Çiftçilerimiz bir yandan tarlada çalışırken diğer yandan ekonomik kalkınmaya da katkı sağlamaktadır. Şu unutulmamalıdır, çiftçi üretmeyince insanoğlunun karnı doymaz" diyerek çiftçilere sahip çıkılmasını istedi.

Aydın eski milletvekili ve çiftçi Rıza Posacı da yaptığı açıklamada, "Üretmenin milli görev olduğu günümüzde üretim yaparak milli bir görev yapan milli kahramanların 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlamaları - Son Dakika
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