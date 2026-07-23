Aydın Büyükşehir'den Söke'de altyapı yatırımı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir'den Söke'de altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir\'den Söke\'de altyapı yatırımı
23.07.2026 09:22  Güncelleme: 09:23
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ, Söke Yenidoğan Mahallesi'nde 75 milyon TL yatırımla kanalizasyon hattı yenileme projesinde yüzde 35 ilerleme sağladı. 9 bin 700 metre hat, 300 muayene bacası ve 210 parsel bacası inşa edilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yürütülen 75 milyon Türk Lirası yatırım bedelli kanalizasyon hattı yenileme projesinde çalışmaların yüzde 35'i tamamlandı.

Proje kapsamında 9 bin 700 metre kanalizasyon hattı, 300 adet muayene bacası ve 210 adet parsel bacası inşa edilecek. Hummalı çalışmaların sürdürüldüğü projenin sonlanmasıyla birlikte bölgeye uzun yıllar daha hizmet edecek bir altyapı kazandırılmış olacak.

Aydın'ın bugününe olduğu gibi geleceğine de yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, kentimizin bugününe olduğu gibi geleceğine de yatırım yapıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir'den Söke'de altyapı yatırımı - Son Dakika

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