Aydın'da 'Aydın Sana Kanım Feda Projesi' kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da 'Aydın Sana Kanım Feda Projesi' kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın\'da \'Aydın Sana Kanım Feda Projesi\' kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 'Aydın Sana Kanım Feda Projesi' kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirilen kan bağışı sürecinde, katılımcılar gönüllü olarak kan vererek projeye destek verdi. Bölge halkı, kan bağışının önemine dikkat çekerek toplum dayanışmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

16.02.2024 12:56
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 'Aydın Sana Kanım Feda Projesi' kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Karacasu Şehitleri Ortaokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında, Kızılay ekipleri tarafından titiz bir şekilde gerçekleştirilen kan bağışı sürecinde, katılımcılar gönüllü olarak kan vererek projeye destek verdi. Bölge halkı kan bağışının önemine dikkat çekerken, insani bir görevi yerine getirmenin yanı sıra toplum dayanışmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gün boyu okulda görev yapan ekipler, gönüllü olarak kan verip Aydın'ın kan stoğuna katkıda bulan vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 'Aydın Sana Kanım Feda Projesi' kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'Aydın Sana Kanım Feda Projesi' kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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