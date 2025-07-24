Aydın'da Basın Bayramı Töreni - Son Dakika
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Aydın'da Basın Bayramı Töreni

Aydın\'da Basın Bayramı Töreni
24.07.2025 11:00
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Gazeteciler, 24 Temmuz Basın Bayramı'nda bir araya gelerek meslek yasası ihtiyacını vurguladı.

Aydın'da görev yapan gazeteciler 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende buluştu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC), 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Aydın Valiliği önünde tören düzenledi. Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AGC Başkanı Naci Eriş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Eriş, günümüz şartlarında herkesin gazeteci olabildiğine dikkat çekerek meslek yasasının çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"Herkesin gazeteci olabildiği günümüz şartları, mesleğimiz için en büyük tehdittir"

Gazeteci, tanımının daha belirgin hatlarla tanımlanması için uğraş verdiklerini ifade eden Başkan Eriş; "Bilindiği gibi 24 Temmuz 1908, hem basın tarihimiz hem de demokrasi tarihimiz açısından oldukça önemlidir. Bugün burada toplanmamıza vesile olan, 117 yıl önce sansür duvarını kırıp atan meslektaşlarımıza minnet duygularımı sunuyorum. Biz AGC yönetimi olarak, bilindiği üzere Ocak ayında göreve geldik ve o günden bu yana meslektaşlarımızın sorunlarını anında refleks göstererek çözmeyi amaç edindik. Ancak bundan daha önemlisi mesleğimizin kronik hale gelen keskin sorunlarına, kalıcı keskin çözümler üretmektir. Çünkü gazetecilik mesleği gün geçtikçe ivme kaybetmektedir. Bunun yanı sıra herkesin gazeteci olabildiği günümüz şartları, mesleğimiz için en büyük tehdittir. Bu tehdide karşı başlıca çözüm önerilerimiz, 'Gazeteci kimdir?' sorusuna yanıt verecek bir meslek yasasının çıkarılmasıdır. İmkan bulduğumuz her platformda bu yasanın çıkarılması, mesleğimizin daha belirgin hatlarla tanımının yapılması için uğraş veriyoruz. Bugünün şartlarında Aydınlı gazeteciler olarak bizim yapabileceğimiz en iyi şey. Her zaman iyiyi örnek alıp her zaman iyi örnek olmaktır. Belgesiz haber yapılmayacağını bildiğimiz gibi vicdansız haber yapılmayacağını da bilmemiz gerekir. Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın Basın Bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Basın Bayramı Töreni - Son Dakika

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