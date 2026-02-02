Büyükşehir\'den vatandaşlara kandil helvası

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Berat Kandili'nde de Aydın'ın tüm ilçelerinde helva hayrı gerçekleştirdi.

Gelenekselleşen kandil hayrından alan vatandaşlar, birlikteliği pekiştiren bu paylaşımların devam ettirilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar, hayra yoğun ilgi gösterdi ve uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Başkan Çerçioğlu, "Berat Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN