Aydın'da 'Bir Sevdadır Türküler' Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Aydın'da 'Bir Sevdadır Türküler' Konseri Büyük İlgi Gördü

Aydın\'da \'Bir Sevdadır Türküler\' Konseri Büyük İlgi Gördü
23.06.2025 14:29  Güncelleme: 14:31
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği Korosu'nun düzenlediği 'Bir Sevdadır Türküler' konseri ile Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar yurdun dört bir yanından türkülerle duygusal anlar yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin sanat yaşamına renk katmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun hazırladığı 'Bir Sevdadır Türküler' konseri ile Aydınlılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen konserde, Şef Özcan Yılmaz'ın yönetiminde yurdun dört bir yanından türküler seslendirildi. Salonu dolduran vatandaşlar, geçmişin izlerini taşıyan ezgilere hep bir ağızdan eşlik etti, keyifli anlar yaşadı. Gece boyunca sahneden yükselen türküler büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, sanata ve sanatçıya verdiği destek nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 'Bir Sevdadır Türküler' Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'Bir Sevdadır Türküler' Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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