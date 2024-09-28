Aydın\'da Buzağı Destek Ödemeleri Başlıyor

Yerel

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 Yılı 2. Dönem Buzağı Destek ödemeleri kapsamında Aydın ilinde 12 bin 989 üreticiye, 59 bin 804 baş buzağı için toplamda 58 milyon 233 bin 100 TL ödeme gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2023 Yılı 2. Dönem Buzağı Destek ödemeleri kapsamında Aydın ilimizde 12.989 üreticiye, 59 bin 804 baş buzağı karşılığında 58 milyon 233 bin 100 TL ödeme yapılacaktır. Ödemeler, TCKN 0-2-4 Vergi Numarası 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlara 27 Eylül Cuma günü, diğer üreticilere 04 Ekim Cuma günü saat 18: 00'den sonra üreticilerin hesaplarına aktarılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN