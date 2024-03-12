Aydın\'da çilingir hizmeti fiyatları yükseldi

Yerel

Evinin anahtarını kaybedenler ya da evde unutanların tek çaresi olarak bilinen çilingir hizmetinin fiyatı, Aydın'ın Efeler ilçesinde 350 TL'den 700 TL'ye yükseldi.

Anahtarcı esnaflarından gelen talep üzerine harekete geçen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) anahtar ve çilingir fiyatlarında artış yaptı. Girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine anahtarcı esnafları, bağlı oldukları Aydın Demirciler Odası aracılığıyla Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden anahtar ve çilingir fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etti. AYESOB tarafından yapılan değerlendirme sonucunda anahtar yaptırma ve kapı açma ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı. AYESOB kararıyla geçerli olan fiyat tarifesine göre kapı açma fiyatı 700 TL, oto kapısı açma fiyatı 1000 TL, çelik kapı anahtarı 120 TL, yale ve oda tipi anahtar fiyatı ise 80 TL oldu.

Yeni fiyat listesinin Efeler'deki anahtarcı esnafları ile yapılan toplantının ardından Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı ve aynı zamanda Aydın Demirciler Odası Başkanı olan Muhammet Ali Künkcü'nün imzasıyla onaylandığını ifade eden Anahtarcı Sercan Durmaz; "Artan maliyetler, enflasyon, dükkan kiraları, Bağkur primi, muhasebe ve oda fiyatları, toptancıların uyguladıkları zamlardan artan akaryakıt fiyatları, nakliye kargo ücretlerine kadar yüzde yüz zam geldi. Biz de zam yapmak zorunda kaldık. Bu konuda oda başkanlarımızla toplantı gerçekleştirdik ve Efeler'deki tüm anahtarcılık yapan esnafların kararıyla zam yapma kararı almak zorunda kaldık" dedi. - AYDIN