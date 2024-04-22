Aydın\'da Çocuk Bayramı Coşkusu

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Aydın Büyükşehir'in çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören çocuklar bayram coşkusunu yaşadı. Çocuklar, eğitmenlerle hazırladıkları gösterileri veliler ve Aydınlı vatandaşlar için sergiledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği 23 Nisan (yarın) saat 19.00'a kadar devam edecek.