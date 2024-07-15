Aydın'da devam eden yangında ateş savaşçıları zorlu sınav veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da devam eden yangında ateş savaşçıları zorlu sınav veriyor

Aydın\'da devam eden yangında ateş savaşçıları zorlu sınav veriyor

Aydın'da başlayan ve 4. gününe giren yangında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi aralıksız alevlerle mücadele ediyor. Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda yaşanan yangın, bölgedeki sıcak havayı daha da arttırıyor.

15.07.2024 11:20  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en sıcak ve yangın bakımından en riskli illerinin başında yer alan Aydın'da görev yapan ateş savaşçıları en zor sınavlarını veriyor. Söke'de 12 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve 4. gününe giren yangında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yaklaşık 60 saattir aralıksız alevlerle mücadele ediyor.

Son yılların en büyük fabrika yangının yaşandığı Aydın'da Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz akşamı saat 17: 15'ten bu yana devam eden yangın binlerce metrekare alanda etkisini sürdürürken gökyüzüne yükselen alevler ise rüzgarın etkisi ile zaman zaman bölgede kül ile ateş yağmasına neden oluyor.

Yaklaşık 4 günden bu yana süren yangından çevreye yayılan ısı nedeniyle Aydın'ın 40 derecenin üzerinde seyreden sıcak havası Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 derece hissedilmeye başladı. Tüm zorluklara rağmen alevlerle mücadelenin aralıksız olarak davam ettiği yangında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve bölgeye ülkenin 23 ayrı ilinden gelen söndürme görevlileri adeta en zorlu sınavlarından birini veriyor.

Söndürme çalışmalarına katılan çok sayıda kişinin dumandan etkilenerek hastanelik olduğu Söke Kağıt Fabrikası yangınında yaralanan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan'ın durumunun iyi odluğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Kipaş, Aydın, İtfaiye, Doğal Afet, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da devam eden yangında ateş savaşçıları zorlu sınav veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:38 Adana’da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 13:11:29. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da devam eden yangında ateş savaşçıları zorlu sınav veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement