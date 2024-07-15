Aydın\'da devam eden yangında ateş savaşçıları zorlu sınav veriyor

Yerel

Türkiye'nin en sıcak ve yangın bakımından en riskli illerinin başında yer alan Aydın'da görev yapan ateş savaşçıları en zor sınavlarını veriyor. Söke'de 12 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve 4. gününe giren yangında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yaklaşık 60 saattir aralıksız alevlerle mücadele ediyor.

Son yılların en büyük fabrika yangının yaşandığı Aydın'da Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz akşamı saat 17: 15'ten bu yana devam eden yangın binlerce metrekare alanda etkisini sürdürürken gökyüzüne yükselen alevler ise rüzgarın etkisi ile zaman zaman bölgede kül ile ateş yağmasına neden oluyor.

Yaklaşık 4 günden bu yana süren yangından çevreye yayılan ısı nedeniyle Aydın'ın 40 derecenin üzerinde seyreden sıcak havası Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 derece hissedilmeye başladı. Tüm zorluklara rağmen alevlerle mücadelenin aralıksız olarak davam ettiği yangında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve bölgeye ülkenin 23 ayrı ilinden gelen söndürme görevlileri adeta en zorlu sınavlarından birini veriyor.

Söndürme çalışmalarına katılan çok sayıda kişinin dumandan etkilenerek hastanelik olduğu Söke Kağıt Fabrikası yangınında yaralanan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan'ın durumunun iyi odluğu öğrenildi. - AYDIN