 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Gazeteciler Günü'nde Polislerden Dayanışma Örneği - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Gazeteciler Günü'nde Polislerden Dayanışma Örneği

Aydın'da düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde, gazetecilerin fotoğraflarını çeken polis ekipleri, dayanışma örneği sergiledi. Tören alanında görevli olan polisler, gazetecilerle birlikte fotoğraf çektirerek, objektifin önündekilere destek verdi.

Aydın\'da Gazeteciler Günü\'nde Polislerden Dayanışma Örneği
10.01.2024 - 12:54,
Abone Ol

Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte objektifin önündekiler gazeteci olunca fotoğrafları çekmek de tören alanında görevli olan polislere düştü. Gazetecilerin fotoğraflarını çeken polis ekipleri, her an dirsek temasında bulundukları gazetecilerle birlikte dayanışma örneği ortaya koydu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti başkanlığında "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlama töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törenin ardından gazeteciler bir araya gelerek günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Gerçekleşen törende günün anısında çekilen fotoğraflarda haberin öznesi gazeteciler olunca fotoğrafı çekmek işi de, tören alanında görevli bulunan polislere kaldı. Gün içerisinde basın mensupları ile dirsek temasında bulunan polis ekipleri, gazetecilerin fotoğraflarını çekerken, ortaya çıkan dayanışma örneği ise takdir topladı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Aydın, Etkinlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Gazeteciler Günü'nde Polislerden Dayanışma Örneği - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Gazeteciler Günü'nde Polislerden Dayanışma Örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement