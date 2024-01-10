Aydın\'da Gazeteciler Günü\'nde Polislerden Dayanışma Örneği

Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte objektifin önündekiler gazeteci olunca fotoğrafları çekmek de tören alanında görevli olan polislere düştü. Gazetecilerin fotoğraflarını çeken polis ekipleri, her an dirsek temasında bulundukları gazetecilerle birlikte dayanışma örneği ortaya koydu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti başkanlığında "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlama töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törenin ardından gazeteciler bir araya gelerek günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Gerçekleşen törende günün anısında çekilen fotoğraflarda haberin öznesi gazeteciler olunca fotoğrafı çekmek işi de, tören alanında görevli bulunan polislere kaldı. Gün içerisinde basın mensupları ile dirsek temasında bulunan polis ekipleri, gazetecilerin fotoğraflarını çekerken, ortaya çıkan dayanışma örneği ise takdir topladı. - AYDIN