Aydın\'da Geleneksel Satranç Turnuvası Heyecanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Satranç Turnuvası bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yüksel Yalova Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde satranç branşında başarılı olan çocuklar katıldı. Birbirleriyle yarışan öğrenciler hünerlerini sergilerken büyük heyecan yaşadı. Yoğun katılımla gerçekleşen turnuvanın sonunda başarılı olan minik satranç ustalarına çeşitli hediyeler armağan edildi, katılım belgesi verildi.

Çocukların ve gençlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızda yaşayan tüm evlatlarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden binlerce öğrenci faydalanıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencilerimize destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN