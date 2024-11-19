Aydın\'da Gençler Güreş Müsabakaları Heyecanla Gerçekleşti

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Aydın Gençli ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler (A-B) Güreş İl Birinciliği müsabakaları, büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu.

5 okulun katıldığı bu organizasyonda, genç güreşçiler yeteneklerini sergileyebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

Gençler A Kategorisinde 55 kg'da İbrahim Beken, 60 kg'da Muhammet Ali Aktaş, 65 KG'da Ahmet Ediz Yıldırım, 80 kg'da Ahmet Ersoy, 92 kg'da Oğuz Eren Karabıyık birincilik elde etti.

Gençler B Kategorisinde 41-45 kg'da Alperen Özdemir, 60 kg'da Yusuf Özgül, 65 kg'da M. Bilal Atabey, 71 kg'da Ahmet Enes Özdek birinci, 80 kg'da Ali Özgün birinci, Umutcan Çiçek ikinci, Kuzey Topçu üçüncü, 92 kg'da Seyit Ahmet Balcı birinci, Raşit Aksoy ikinci oldu.

Müsabakalar sonucunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporcularımıza madalya ve kupaları takdim edildi. - AYDIN