Aydın'da Hanehalkı Büyüklüğü Düştü

13.05.2026 09:09
TÜİK'e göre Aydın'da 2025'te ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,72 kişiye geriledi.

TÜİK'in 2025 yılı aile istatistiklerine göre Aydın'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,72 kişiye düştü.

Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın'da, ortalama hanehalkı büyüklüğü bir önceki yıla oranla düşüş yaşadı. 2024 yılında 2,74 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2025 yılında 2,72 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından yayınlanan İstatistiklerle aile verilerine göre Aydın genelinde bir aile yaklaşık en fazla 3 kişiden oluştu. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,08 kişi olan Türkiye ortalamasının altında kalan Aydın, 2,72 kişi ile ülke genelinde 63. sırada yer aldı.

Türkiye'de 2025 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,84 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,63 kişi ile Şanlıurfa ve 4,43 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 2,50 kişi ile Giresun ve 2,51 kişi ile Çanakkale izledi.

Aydın'da bulunan 417 bin 606 hanehalkı, tiplerine göre incelendiğinde ise tek kişilik hanehalkı sayısı 105 bin 284, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 249 bin 943, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı 51 bin 339 ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı ise 11 bin 40 oldu.

0-17 yaş arası çocuk bulunmayan hanehalkı oranı yüzde 66,1 olurken, 0-17 yaşarası en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı da yüzde 33,9 oldu.

Evliliklerin yüzde 1,7'si akraba evliliği

2025 yılında Aydın genelinde gerçekleşen 7 bin 321 evliliğin yüzde 1,7 oranla 121'i akraba evliliği oldu. Bu kapsamda Aydın'da yaşayan toplam 587 bin 896 evli bireyin yüzde 5,5'lik oranla 32 bin 608'i akraba evliliği yaptığı tespit edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

