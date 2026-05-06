Aydın'da Hayvancılık Canlanıyor

06.05.2026 10:36
Yağışlar hayvancılara yem tedarikinde kolaylık sağladı, besicilik cazip hale geldi.

Aydın'da bu yıl yağışların mevsim normallerinde seyretmesi ve bahar aylarının verimli geçmesi, hayvancılık sektörüne olumlu yansıdı. Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle kaba yem sıkıntısı yaşayan yetiştiriciler artık daha kolay yem tedarik eder hale geldi. Kaba yem tedarikinde yaşanan rahatlama sayesinde hayvancılık yeniden cazip bir ek gelir kapısı olmaya başladı.

Kurak geçen dönemlerde yem bulmakta güçlük çeken üreticiler artan yağışlarla birlikte meraların canlandığını, kaba yem temininin kolaylaştığını belirtti. Yem maliyetlerinin azalmasıyla birlikte Aydın genelinde arazisi ve hayvan bakacak yeri bulunan birçok vatandaş yeniden hayvan edinerek besiciliğe ve süt üretimine başladı. Koçarlı ilçesine bağlı Çakmar Mahallesi'nde yaşayan yetiştirici Fatma Muhdar, hayvancılığın kendileri için yalnızca gelir kaynağı olmadığını, aynı zamanda bir yaşam alışkanlığı olduğunu söyledi. Gençlik yıllarında geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını ifade eden Muhdar, "Gençlik yıllarımızda ekmeğimizi hayvancılıktan yedik. Belli bir yaşa geldik, artık çalışmasak da geçinebilecek durumdayız. Ama bu alışkanlıktan vazgeçemiyoruz. Hem bize meşguliyet oluyor, hayat boşa geçmemiş oluyor hem de ekstradan para kazanıyoruz. Hayvancılığı çok seviyoruz, bu nedenle bırakamıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

