Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancı Sayısında Artış - Son Dakika
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Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancı Sayısında Artış

Aydın\'da İkamet İzni Alan Yabancı Sayısında Artış
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Aydın'da ikamet izni alan yabancıların sayısı son 2 yılda yüzde 8 artarak 10,607 oldu.

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan yabancıların sayısı son 2 yılda yüzde 8 artarken, 2026 Temmuz ayında ikamet izinli yabancı sayısı 10 bin 607 oldu.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, ikamet izni alan yabancıların sayısında artış yaşanmaya başladı. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 120 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş yaşarken, 23 Temmuz 2026 yılı istatistiklerine göre il genelinde 10 bin 607 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

Son verilere göre Aydın'ın ikamet izinli yabancı sayısında son 2 yılda yüzde 8'lik bir artış yaşandı. 25 Temmuz 2024 verilerine göre 9 bin 750 olan ikamet izinli yabancı sayısı 23 Temmuz 2026 verileri kapsamında 10 bin 607 oldu. Buna göre son 2 yılda toplam 857 yabancı, ikametini Aydın'a aldırdı.

Öte yandan Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 23 Temmuz 2026 tarihinde 6 bin 598 oldu. 1 milyon 172 bin 107 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,56 oldu.

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancı Sayısında Artış - Son Dakika

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