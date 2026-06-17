Aydın'da vali yardımcısı ve kaymakam değişikliği - Son Dakika
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Aydın'da vali yardımcısı ve kaymakam değişikliği

Aydın\'da vali yardımcısı ve kaymakam değişikliği
17.06.2026 09:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi kapsamında Aydın'da iki vali yardımcısı ile dört ilçe kaymakamının görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi kapsamında Aydın'da iki vali yardımcısı ile dört ilçe kaymakamının görev yeri değiştirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/148 sayılı Atama Kararnamesi ile Aydın'daki mülki idare kadrolarında değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında iki vali yardımcısı ile dört ilçe kaymakamının görev yeri değişirken, boşalan görevlere yeni atamalar gerçekleştirildi.

Kararnameye göre İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan ile Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Aydın Vali Yardımcılığı görevine atandı. Aydın Vali Yardımcısı Fikret Zaman ise Samsun Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

İlçelerde de kaymakamlık görevlerinde değişiklik yaşandı. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atanırken, Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe Malatya'nın Yazıhan ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Siirt'in Baykan ilçesine kaymakam olarak atanırken, Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat ise Bilecik'in Yenipazar ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.

Kararname kapsamında Aydın'a yeni kaymakam atamaları da yapıldı. Bozdoğan Kaymakamlığına Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atanırken, Karacasu Kaymakamlığı görevine Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Kaymakamı İsmail Battal getirildi. Kuyucak Kaymakamlığına ise Siirt'in Pervari ilçesinde görev yapan Ahmet Gülderen atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile yeni atanan vali yardımcıları ve kaymakamların önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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