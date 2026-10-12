Aydın\'da İl Komisyonu üniversite ve yurt güvenliği, bağımlılıkla mücadeleyi görüştü

Aydın'da üniversite yerleşkeleri ve yurtlarda güvenliğin artırılması, asayiş uygulamaları ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları, İl Komisyonu Toplantısı'nda ele alındı.

Aydın'da üniversitelerde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, üniversite yerleşkeleri ve öğrenci yurtlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Asayiş uygulamaları, bağımlılıkla mücadele faaliyetleri ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları da gündeme alındı. Üniversite öğrencilerinin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.