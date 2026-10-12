Aydın'da İl Komisyonu üniversite ve yurt güvenliği, bağımlılıkla mücadeleyi görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da İl Komisyonu üniversite ve yurt güvenliği, bağımlılıkla mücadeleyi görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da İl Komisyonu üniversite ve yurt güvenliği, bağımlılıkla mücadeleyi görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da İl Komisyonu Toplantısı'nda üniversite ve yurt güvenliği, asayiş ve bağımlılıkla mücadele ele alındı. Toplantıya ADÜ Rektörü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve kurum temsilcileri katıldı. Öğrenci güvenliği için iş birliği vurgulandı.

Aydın'da üniversite yerleşkeleri ve yurtlarda güvenliğin artırılması, asayiş uygulamaları ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları, İl Komisyonu Toplantısı'nda ele alındı.

Aydın'da üniversitelerde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, üniversite yerleşkeleri ve öğrenci yurtlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Asayiş uygulamaları, bağımlılıkla mücadele faaliyetleri ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları da gündeme alındı. Üniversite öğrencilerinin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlikEğitimGüncelAsayişAydınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık 11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
17:44
Netanyahu’ya yayın kapattıran patlama Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 18:23:35. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da İl Komisyonu üniversite ve yurt güvenliği, bağımlılıkla mücadeleyi görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei