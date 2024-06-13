Aydın'da incir zararlıları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da incir zararlıları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, incir siyah sineği zararlısı ve diğer incir hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, incir üreticilerini tehdit eden zararlılar hakkında detaylı bilgiler verildi ve mücadele yöntemleri konuşuldu.

13.06.2024 13:04
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, incir siyah sineği zararlısı ve diğer incir hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, incir üreticilerini tehdit eden incir siyah sineği zararlısı başta olmak üzere çeşitli hastalık ve zararlılar hakkında detaylı bilgiler verildi. Uzmanlar, bu zararlılarla mücadele yöntemleri ve önleyici tedbirler konusunda katılımcılara sunumlar yaptı. Üreticilerin soruları yanıtlanarak, sahada karşılaştıkları sorunlar üzerine çözüm önerileri görüşüldü. İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı yaptığı konuşmada, incir üretiminde karşılaşılan zararlılarla mücadelenin önemine değindi ve bu tür eğitim toplantılarının üreticilere büyük fayda sağladığını belirtti.

Toplantıya Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Birgül Ertan, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ömer Çiçek, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, ilçe teknik personeli ve çok sayıda üretici katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da incir zararlıları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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