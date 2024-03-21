Aydın genelinde 80 yaş üzeri asırlık çınarları ziyaret eden jandarma, Yaşlılar Haftası'nda da yaşlıları unutmadı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen 80 yaşın üstündeki asırlık çınarların ziyaretleri aralıksız devam ediyor. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda da ziyaretlerine hız kazandıran ekipler, büyükleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaşlıların taleplerini de dinleyen ekipler, kendilerine ulaşılabilecek telefon numaralarını verdi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'da Jandarma, 80 yaş üzeri asırlık çınarları ziyaret etti - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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