Aydın'da Jandarma, Öğrencilerin Bilim Festivali'ne Destek Verdi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Jandarma, Öğrencilerin Bilim Festivali'ne Destek Verdi

Aydın\'da Jandarma, Öğrencilerin Bilim Festivali\'ne Destek Verdi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen Bilim Festivali'ne katılan ortaokul öğrencileri, jandarma ekiplerinin ziyaretiyle sevindi. Jandarma, öğrencilerin bilim projelerini takdir ederek desteklerini iletti.

18.05.2024 12:34
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ortaokul öğrencilerinin Bilim Festivali'ne katılan jandarma ekipleri, geleceğin mucitlerini yalnız bırakmadı.

Gençlerin bilimin önemini kavraması ve teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan bilim fuarları, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Koçarlı Mersinbelen Ortaokulu'nda Bilim Festivali açılışı gerçekleştirildi. Bilim Festivali'nde bir araya gelen öğrenciler hazırladıkları bilim projelerini tanıtırken, jandarma ekipleri de öğrencileri ziyaret etti. Geleceğin mucitlerini yalnız bırakmayan Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerin başarılı çalışmalarını takdir ederek desteklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Jandarma, Öğrencilerin Bilim Festivali'ne Destek Verdi - Son Dakika

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