Aydın\'da Kadınlar Günü Kutlaması

Aydın'da 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla jandarma ekipleri kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Mart Kadınlar Günü haftası münasebetiyle 'Dünyada her şey kadının eseridir' mottosuyla kadınlar ziyaret edilip, kadınlara yönelik etkinlikler katılım gösterilerek '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı. Günün anlam ve önemi hakkında sohbet edilen kadınlara karanfil hediye edilirken, jandarmanın her zaman yanlarında olduğu belirtildi. - AYDIN
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