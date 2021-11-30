Aydın'da Korona virüs vaka sayısında yüzde 1,6 artış yaşandı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haftalık insidans haritasını paylaştı. Paylaşılan haritaya göre Aydın'da bu hafta vaka sayılarında yüzde 1,6 oranında artış yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 73 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele karalılıkla devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre haftalık Korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta da artış görüldü. Aydın'da geçtiğimiz hafta yüz binde 57,46'dan 59,07'ye çıkan vaka sayısı bu hafta da 1,6 oranında yükselerek 60,67 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "13-19 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında" ifadelerini kullandı. - AYDIN