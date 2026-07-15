Karacasu'daki Yangında 20 Dönüm Orman Alanı Küle Döndü - Son Dakika
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Karacasu'daki Yangında 20 Dönüm Orman Alanı Küle Döndü

15.07.2026 17:36  Güncelleme: 19:35
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan küle döndü. Köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük yeşil alan küle döndü. Köylülerin ve ekiplerin canla başla mücadelesiyle alevler güçlükle kontrol altına alındı.

?Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Babadağ eteklerinde yer alan Yeniköy ile Dikmen Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Karanlığı aydınlatan alevleri fark eden mahalle sakinleri hemen teyakkuza geçti. Köy halkı, kendi su tankerleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirerek alevlerin önünü kesmeye çalıştı. İhbarın ardından bölgeye hızlıca sevk edilen profesyonel ekipler koordineli bir çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve 2 su tankeri katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye araçları ve köy halkı çalışmalara destek verdi.

?GECEYİ AYDINLATAN ALEVLER KORKUTTU

Babadağ eteklerinden yükselen duman ve alevler, rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelerde endişeye yol açtı. Zorlu arazi şartlarına rağmen sabaha kadar aralıksız süren yoğun çalışmaların ardından yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Alevlerin baskılanmasıyla birlikte bölgede uzun süre soğutma çalışmaları yürütüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 20 dönüm ormanlık alanın zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karacasu'daki Yangında 20 Dönüm Orman Alanı Küle Döndü - Son Dakika

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