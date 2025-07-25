Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Denetim Artırıldı - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Denetim Artırıldı

Aydın\'da Orman Yangınlarına Karşı Denetim Artırıldı
25.07.2025 11:10
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Aydın'da, orman yangınlarını önlemek için denetimler sıklaştırıldı; İHA ve dronlarla takip yapılıyor.

Aydın Valiliği'nin orman yangınlarını önlemeye yönelik aldığı tedbirler kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle yangın riski taşıyan bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Germencik, İncirliova ve Sultanhisar ilçelerinde gerçekleştirilen devriye faaliyetleriyle vatandaşların uyarıldığı belirtilirken, ormanlık alanlar insansız hava aracı (İHA) ve dronlar ile havadan da sürekli kontrol altında tutuluyor. Aydın Valiliği'nin 2025/1 Sayılı 'Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler' konulu kararı çerçevesinde, 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında belirlenen ormanlık alanlara girişler izne tabi hale getirildi. Bu karar doğrultusunda jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı farkındalığı artırmak ve riskleri önlemek amacıyla bölge halkını bilgilendirdi. Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele edilmesi amacıyla teknolojik imkanların da kullanıldığı belirtilirken, İHA ve dron destekli takiplerin yangınla mücadelede büyük rol oynadığı ifade edildi. Yetkililer, ormanların ve doğal yaşam alanlarının korunmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Denetim Artırıldı - Son Dakika

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