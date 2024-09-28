Aydın\'da Otobüs Terminali Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirdikleri rutin temizlik çalışmaları ile terminali pırıl pırıl hale getiriyor. Aydın'ı ziyaret etmek üzere kente gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu otobüs terminali, ekiplerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile pırıl pırıl hale geldi. Ekiplerin çalışmaları vatandaşlardan da tam not alıyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımız sürecek"

Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden gerçekleştirdiği çalışmaların devam edeceğini belirtti. Çerçioğlu, "Ekiplerimiz 17 ilçemizin tamamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun ve titiz çalışmalarımız ile Aydın pırıl pırıl hale geliyor. Vatandaşlarımızın sağlığı, hijyeni ve güvenliği için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN