Binlerce Aydınlı, Büyükşehir\'in sofralarında buluştu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Aydınlı, Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında bir araya gelirken, Başkan Özlem Çerçioğlu; "Bu yıl da yaklaşık 500 bin vatandaşımızla iftar çadırlarımızda bir araya geleceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında binlerce Aydınlı iftarlarını hep birlikte açıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün de 10 farklı noktada iftar programı düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ve AK Parti İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi. Tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Başkan Çerçioğlu, gençlerle fotoğraflar çekilerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Ramazan ayında kurulan gönül sofraları ve dayanışma ortamı dolayısıyla Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Programda sıcak ve samimi görüntüler yaşanırken, Aydın'da Ramazan'ın manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı.

Tüm vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında Ramazan ayının bereketini paylaşmaya davet eden Başkan Çerçioğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak kentimizin merkezinde, Atatürk Kent Meydanı'nda iftar çadırımızı kurduk. Bu yıl da yaklaşık 500 bin vatandaşımızla iftar çadırlarımızda bir araya geleceğiz. Ramazan ayı boyunca Atatürk Kent Meydanı'nda ve kentimizin dört bir yanında sofralarımız kurulacak. Bu ay 11 ayın sultanı, birlik ve beraberliğin ayı, tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımızda bir araya gelmeye davet ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - AYDIN