Binlerce Aydınlı, Büyükşehir'in sofralarında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Binlerce Aydınlı, Büyükşehir'in sofralarında buluştu

Binlerce Aydınlı, Büyükşehir\'in sofralarında buluştu
20.02.2026 21:10  Güncelleme: 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurarak yaklaşık 500 bin vatandaşı bir araya getireceğini açıkladı. Başkan Özlem Çerçioğlu, bu yıl da geleneksel iftar programlarının devam ettiğini duyurdu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Aydınlı, Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında bir araya gelirken, Başkan Özlem Çerçioğlu; "Bu yıl da yaklaşık 500 bin vatandaşımızla iftar çadırlarımızda bir araya geleceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında binlerce Aydınlı iftarlarını hep birlikte açıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün de 10 farklı noktada iftar programı düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ve AK Parti İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi. Tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Başkan Çerçioğlu, gençlerle fotoğraflar çekilerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Ramazan ayında kurulan gönül sofraları ve dayanışma ortamı dolayısıyla Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Programda sıcak ve samimi görüntüler yaşanırken, Aydın'da Ramazan'ın manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı.

Tüm vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında Ramazan ayının bereketini paylaşmaya davet eden Başkan Çerçioğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak kentimizin merkezinde, Atatürk Kent Meydanı'nda iftar çadırımızı kurduk. Bu yıl da yaklaşık 500 bin vatandaşımızla iftar çadırlarımızda bir araya geleceğiz. Ramazan ayı boyunca Atatürk Kent Meydanı'nda ve kentimizin dört bir yanında sofralarımız kurulacak. Bu ay 11 ayın sultanı, birlik ve beraberliğin ayı, tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımızda bir araya gelmeye davet ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binlerce Aydınlı, Büyükşehir'in sofralarında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar

22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:28:04. #7.11#
SON DAKİKA: Binlerce Aydınlı, Büyükşehir'in sofralarında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.