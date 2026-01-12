Aydın\'da Şehir Hastanesi için yeni toplu taşıma düzenlemesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hatlarında yeni düzenlemeye gitti. Yapılan düzenleme kapsamında biri yeni olmak üzere toplam 5 farklı hatla Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlanacak.

Düzenleme kapsamında Astim - Çevreyolu - Şehir Hastanesi güzergahında hizmet verecek olan 110 No'lu hat, 12 Ocak Pazartesi günü itibarıyla seferlerine başladı. Saat başı yapılacak seferlerde başlangıç noktası Şehir Hastanesi olacak. Mevcut hatlarda da düzenlemeye gidilirken, 104 No'lu hattın güzergahı uzatıldı. Söz konusu hatta ilk ve son durak Şehir Hastanesi olarak belirlenirken ADÜ - Mimar Sinan Mahallesi - Şehir Hastanesi seferini yapacak. Ilıcabaşı - Yeni Dörtyol - Şehir Hastanesi güzergahında hizmet verecek 109 No'lu hat, sabah ve akşam mesai saatlerinde İzmir-Denizli Karayolu üzerinden Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayacak. Aydın Devlet Hastanesi - Şehir Hastanesi güzergahında çalışan 112 No'lu hat 07.00 ile 17.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam ederken, Şehir Hastanesi Kavşağı - Şehir Hastanesi arasında ring seferleri yapan 111 No'lu hat da mevcut seferlerini sürdürecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede; 109, 111 ve 112 No'lu hatların mevcut seferler, 110 No'lu hattın ise yeni açılan hat olduğu belirtildi. Sefer saatleri ve güzergah detaylarına aydin.bel.tr adresinden ve AYKART Uygulaması üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi. - AYDIN