Aydın'da Şiddetli Yağış İçin Acil Önlemler Alınıyor - Son Dakika
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Aydın'da Şiddetli Yağış İçin Acil Önlemler Alınıyor

Aydın\'da Şiddetli Yağış İçin Acil Önlemler Alınıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, 24 Aralık'ta etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağışa karşı teyakkuza geçti. Başkan Özlem Çerçioğlu, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

23.12.2024 22:18  Güncelleme: 22:21
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 24 Aralık Salı günü kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin her bir noktasında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlık çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, afetlere karşı önlem almak için harekete geçen ekipler Aydın'ı şiddetli sağanak yağışa hazırlıyor. Kentin dört bir yanında önlem alan ekipler, gece gündüz demeden vatandaşların yanında oluyor. Aydın'ın dört bir yanında sürdürülen çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanabilecek olumsuz durumlarda vatandaşların 24 saat hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi'ne 444 40 09 numaralı telefondan ulaşabileceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerimiz sahada, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınıyor. Vatandaşlarımızın yanındayız, can ve mal güvenlikleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Şiddetli Yağış İçin Acil Önlemler Alınıyor - Son Dakika

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