Aydın'da Sigorta Haftası, AYTO 12. Meslek Komitesi'nin çelenk töreniyle kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da Sigorta Haftası, AYTO 12. Meslek Komitesi'nin çelenk töreniyle kutlandı

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Aydın\'da Sigorta Haftası, AYTO 12. Meslek Komitesi\'nin çelenk töreniyle kutlandı
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Sigorta Haftası için AYTO 12. Meslek Komitesi, Aydın Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenledi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup saygı duruşunda bulunulan törende, sigortacılığın güven, dayanışma ve sürdürülebilirlik açısından önemi vurgulandı.

Aydın Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi tarafından Sigorta Haftası çelenk sunma töreniyle kutlanırken, törende sigortacılık sektörünün güven, dayanışma ve sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekildi.

Sigorta Haftası, Aydın Ticaret Odası (AYTO) 12. Meslek Komitesi tarafından Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren AYTO üyelerinin katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

AYTO Meclis Üyesi Murat Çay, çelenk sunumunun ardından yaptığı konuşmada, sigortacılığın yalnızca riskleri güvence altına alan bir sektör olmadığını, aynı zamanda bireylerin, işletmelerin ve ülke ekonomisinin geleceğine duyulan güveni güçlendiren önemli bir alan olduğunu ifade etti. Çay; "Güven, dayanışma ve sorumluluk anlayışıyla sektörümüze değer katan tüm sigorta acentelerimizin, çalışanlarımızın ve sektör paydaşlarımızın Sigorta Haftası'nı kutluyorum. Daha güçlü, sürdürülebilir ve güvenilir bir sigorta sektörü için emek veren herkese teşekkür ediyor, sektörümüz adına başarılı çalışmalar diliyorum. Sigorta Haftamız kutlu olsun" dedi.

AYTO Meclis Üyesi ve Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Mutlu Engin ise sigortacılığın güven ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Engin, "Güven ve sürdürülebilirliğin teminatı olan sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlayan tüm değerli meslektaşlarımızın Sigorta Haftası'nı kutluyoruz. Sektörümüze emek veren tüm paydaşlarımıza başarı, sağlık ve huzur diliyor; daha güçlü ve güvenli bir gelecek için birlikte başarılı çalışmalara imza atmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AYTO 12. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Toral da sigorta sektörünün güven ve geleceğe hazırlıklı olma açısından önemine değinerek, "Güvenin, dayanışmanın ve geleceğe hazırlıklı olmanın önemli unsurlarından biri olan sigortacılık sektöründe emek veren tüm meslektaşlarımızın Sigorta Haftası'nı kutluyor, sağlık, başarı ve bol kazanç diliyorum" dedi.

Çelenk sunma töreni, günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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