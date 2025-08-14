Aydın\'da Spor Tesisleri Açılıyor

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, yatırımları tamamlanan tesislerin açılışını gerçekleştirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'a gelecek.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde ise 23 tesisin yapımı tamamlandı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tesislerin açılışını gerçekleştirme ve yatırım süreçlerini yerinde incelemek amacıyla Aydın'a gelecek. Uzun sürede Bakan Bak'ın Aydın'a geleceği konuşulurken, geleceği tarih de netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre Bakan Bak, 23 Ağustos Cumartesi günü beraberindeki heyete birlikte Aydın'a gelerek, yapımı tamamlanan tesislerin açılışını yapacak. - AYDIN