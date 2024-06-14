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Aydın'da tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

Jandarma 4 aylık takibin sonunda şüphelileri yakaladı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan eşzamanlı tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalanırken, mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Geçtiğimiz 20 Şubat 2024 tarihinde başlatılan planlı çalışma kapsamında tefecilik suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli takibe alındı. Yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından ekipler, S.U., D.U., M.U., Ö.U., F.U. ve İ.T. isimli şüphelilerin Nazilli'de bulunan adreslerinde 10 Haziran 2024 günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 2 ikamet, 1 işyeri ve 4 araçta yapılan aramada 1 adet tabanca ile 5 adet fişek, 1 adet 50 sayfalık boş senet koçanı, 10 adet boş senet, 8 adet farklı tutarlarda senet, 2 adet çek, 5 adet imzalı boş sözleşme kağıdı, 5 adet tapu ve suça ilişkin muhtelif evrak ele geçirildi.

Yakalanan F.U. isimli şüpheli ifadesine müteakip serbest bırakılırken diğer 5 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca S.U., D.U. ve M.U. isimli 3 şüpheli tutuklanırken, Ö.U. ve İ.T. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan 3 şüpheli ise cezaevine gönderildi.