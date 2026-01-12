Başkan Çerçioğlu\'nun çalışmaları ile Efeler\'in altyapısı güçleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ilçesinde başlatılan kanalizasyon hat yapım çalışmalarıyla, Zeybek Mahallesi'nin altyapısı güçlendirilirken 4 milyon liralık yatırımla bölgeye modern ve uzun ömürlü bir altyapı kazandırılması hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde, kent genelinde hayata geçirilen altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Çakabey Caddesi'nde kanalizasyon hat yapım işi başlatıldı. Bölgenin altyapı kapasitesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma, planlı bir şekilde sürdürülüyor. Toplam 4 milyon Türk Lirası yatırım bedeliyle gerçekleştirilen kanalizasyon hat yapım işinin tamamlanmasıyla birlikte Zeybek Mahallesi'nin altyapı yapısı daha güçlü ve modern hale gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda Aydın'a değer katan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti ve "Proje ve yatırımlarımızı Aydınımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyor, tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimiz için çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN