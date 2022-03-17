Aydın'da zirai don bekleniyor - Son Dakika
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Aydın'da zirai don bekleniyor

17.03.2022 17:12
Aydın'da zirai don bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saatlerinden itibaren önümüzdeki 5 gün süresince, zirai faaliyetlerin devam etmesi sebebiyle, kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta şiddette don riski bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - AYDIN

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Meteoroloji, Aydın, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da zirai don bekleniyor - Son Dakika
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