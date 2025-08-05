Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Künkcü Koçarlı\'da Ziyaretlerde Bulundu

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ilçe ziyaretleri kapsamında Koçarlı'da bir dizi ziyaret ve açılış programına katıldı. İlçedeki esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Künkcü'ye, "Daima yanındayız" mesajı verildi.

Başkan Künkcü'nün Koçarlı programındaki ilk durağı, Sanayi Sitesi'nde Tacettin Küçükoğlu tarafından hizmete açılan Küçükler Otomotiv oldu. Açılış kurdelesini protokol üyeleriyle birlikte kesen Başkan Künkcü, işletme sahibi Tacettin Küçükoğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulundu. Künkcü, "Üreten, istihdam sağlayan ve ilçemize değer katan her girişim bizim için kıymetlidir. Esnafımızın her zaman yanındayız, yol arkadaşlarıyız" dedi.

Koçarlı programı kapsamında Belediye Başkanı Özgür Arıcı da makamında ziyaret edildi. Ziyarete, AYESOB Başkan Vekili Salih Kozalı, Koçarlı Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Yaman ve Şoförler Odası Başkanı Ali Köse de katıldı. Görüşmede, ilçedeki esnafın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Başkan Arıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın desteği bizim için çok kıymetli. Koçarlı'da esnafla birlikte büyüyoruz" ifadelerini kullandı.

Koçarlı'daki temaslarına Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ederek devam eden Başkan Künkcü, oda başkanlarının sahadaki çalışmalarını takdir etti. Yeni hizmet binasında oda başkanı Hüseyin Yaman ile görüşen Künkcü, esnafa yakışır bir ortam oluşturulmasından dolayı teşekkür etti. Ardından Başkan Ali Köse ile şoför esnafının taleplerini birebir dinleyerek not aldı.

Koçarlı Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Yaman, "Başkanımızın her ilçeye dokunması, sahada olması bizler için çok kıymetli. Odamızda yaptığı ziyaret ve verdiği destek mesajı bizleri motive etti. Bu birliktelik, esnafımıza güç veriyor. Muhammet başkanın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Koçarlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Köse ise "Başkanımızın duruşu, kararlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımı her zaman yolumuzu aydınlatıyor. Kendisini yalnız bırakmamız söz konusu olamaz. Daima yanındayız" diyerek desteğini net şekilde ifade etti.

AYESOB Başkan Vekili Salih Kozalı da açıklamasında, "Başkanımızla uyum içerisinde çalışmaktan gurur duyuyorum. İlçelerdeki her adıma birlikte karar veriyor, ortak akılla hareket ediyoruz. Esnafımızın sesi olan bir lidere sahip olduğumuz için çok şanslıyız" ifadelerine yer verdi.

Koçarlı ziyaretinin sonunda konuşan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, kendisine verilen destek mesajlarından dolayı oda başkanlarına teşekkür ederek, "Her adımımızda bu birlikteliği görmek bize güç veriyor. Aydın'ın dört bir yanındaki oda başkanlarımızla omuz omuza, esnafımız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik, Aydın esnafının gücüdür" dedi. - AYDIN