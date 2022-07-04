Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ağırladı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Çerçioğlu, birlik başkanlığına yeni seçilen Künkcü ile yönetimini tebrik etti. Esnaf ve sanatkarlar için son yılların zor geçtiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, pandemi sürecinde olduğu gibi her zaman yanlarında olmaya ve dayanışmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu esnafın ve sanatkarların Kurban Bayramı'nı da kutlayıp bol kazançlar diledi. Ziyarette birlik başkanı Künkcü, Başkan Çerçioğlu'nu yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederken Başkan Çerçioğlu da Künkcü ve yönetim kurulu üyelerini nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN