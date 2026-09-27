Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyon toplantısı düzenledi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, kurumun görev ve yetki alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi, birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe başkanlığında düzenlenen toplantıya, hizmet müdürleri, ilçe müdürleri ile birim ve şube müdürleri katıldı. Kurumun farklı birimlerinde yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, mevcut çalışmaların yanı sıra sahada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıda il ve ilçelerde yürütülen gençlik ve spor hizmetlerinin koordineli şekilde sürdürülmesi, kurum bünyesindeki birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve görev alanları kapsamında karşılaşılan konuların değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

İl Müdürü Yığmatepe, toplantıda hizmetlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunların ilgili birimlerle değerlendirilerek çözüm yollarının ele alınmasının önemine dikkat çekti. Birim yöneticilerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda, çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.