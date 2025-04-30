Aydın Hastanesinde Acil Durum Tatbikatları

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, sağlıkta kalite standartları kapsamında Mavi Kod, Beyaz Kod ve Pembe Kod uygulamalarına yönelik acil durum tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi.

Kalite Yönetim Birimi koordinasyonunda yapılan tatbikatlarda; Mavi Kod (hayati risk), Beyaz Kod (sözel/fiziksel şiddet) ve Pembe Kod (çocuk kaybolması veya kaçırılması) senaryoları üzerinden ekiplerin müdahale süreçleri test edildi. Olumsuzlukların önüne geçebilmek ve hasta ile sağlık çalışanlarının güvenliğini en üst düzeyde sağlamanın amaçlandığı tatbikatta senaryo gerçeğini aratmadı.

Konuyla ilgili Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan paylaşımda, "Tatbikatlar, potansiyel olumsuz durumların önlenmesine yöneliktir ve temel olarak hastalar ile sağlık çalışanlarının güvenliğini garanti altına almayı hedefler. Acil durumlar karşısında hazırlıklı olmak, bu çalışmaların en önemli yönlerinden biridir ve doğrudan hasta memnuniyetini artırmaktadır. Tatbikatlar sayesinde ekiplerin müdahale süreci değerlendirilmiş, personelin farkındalığı artırılmış ve belirlenen süre içinde olay yerine ulaşım sağlanmıştır. Eksiklikler tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmış, acil durumlara hazırlık seviyesi güçlendirilerek, sağlık hizmetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmekteyiz. Tatbikatların başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN