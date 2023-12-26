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Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne yeni arazi aracı tahsis edildi - Son Dakika
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Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne yeni arazi aracı tahsis edildi

AFAD Başkanlığı tarafından Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne 1 adet yeni arazi aracı tahsis edildi. Bu araçla birlikte müdahale kapasitesi artırılarak, ildeki afet ve acil durum çalışmaları daha etkin bir şekilde sürdürülecek.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'ne yeni arazi aracı tahsis edildi
26.12.2023 - 19:02,  Güncelleme: 19:02
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Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü araç filosuna yeni arazi aracı tahsis edildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak AFAD Başkanlığı'nca, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün araç filosuna 1 yeni arazi aracı tahsis edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde mevcut olan 2 adet 4x4 arazi aracına ilave edilen 1 adet 4 x4 araçla İlimiz Afet ve Acil durum çalışmalarını daha etkin biçimde sürdürmeye devam edecektir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne yeni arazi aracı tahsis edildi - Son Dakika


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