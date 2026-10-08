Aydın İl Emniyet Müdürü Karaduman, Başkan Çerçioğlu\'na nezaket ziyaretinde bulundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Karaduman, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise Karaduman'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.