Aydın İl Emniyet Müdürü Karaduman, Başkan Çerçioğlu\'na nezaket ziyaretinde bulundu

Aydın İl Emniyet Müdürü Karaduman, Başkan Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Karaduman, Çerçioğlu'nu Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti; Çerçioğlu da nazik ziyaret için teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Karaduman, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise Karaduman'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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