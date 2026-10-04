Aydın İl Halk Kütüphanesi çocuklara kitap okuma ve bileklik etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Aydın İl Halk Kütüphanesi çocuklara kitap okuma ve bileklik etkinliği düzenledi

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Aydın İl Halk Kütüphanesi çocuklara kitap okuma ve bileklik etkinliği düzenledi
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Aydın İl Halk Kütüphanesi'nin kitap etkinlikleri kapsamında çocuklar, Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde etkileşimli kitap okuma etkinliğinde buluştu. Ardından arkadaşlık bileklikleri tasarlayan çocuklar hem eğlendi hem birlikte üretme deneyimi yaşadı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen kitap etkinlikleri kapsamında çocuklar, Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Etkileşimli kitap okuma etkinliğine katılan çocuklar, ardından arkadaşlık bileklikleri tasarlayarak hem eğlendi hem de birlikte üretmenin keyfini yaşadı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi Kitap Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda çocuklarla etkileşimli kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kitapların sayfaları arasında birlikte yolculuğa çıkan çocuklar, okuma sırasında düşüncelerini ve hayallerini paylaşarak etkinliğe aktif şekilde katıldı. Kitap okuma etkinliğinin ardından çocuklar bu kez renkli ipleri kullanarak kendi arkadaşlık bilekliklerini tasarladı. Çocukların kendi hazırladıkları bileklikler, etkinliğin eğlenceli anlarından biri olurken, birlikte üretme ve paylaşma duygusunun da pekişmesine katkı sağladı. Etkinlik boyunca çocukların hem kitaplarla keyifli vakit geçirmesi hem de arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir ortamda zaman geçirmesi sağlandı. Kitap okuma ve el becerisine dayalı çalışmanın bir arada gerçekleştirildiği etkinlikte çocuklar, farklı bir deneyim yaşadı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, kitapların çocukların hayal dünyasını geliştirmesinin yanı sıra paylaşma, iletişim kurma ve birlikte üretme gibi becerilere de katkı sağlayabileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGençlikKültürEğitimÇocukAydınYerelSon Dakika

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